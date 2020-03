Coronavirus: la France toujours au stade 2, la Chine entrevoit la fin de la crise

Un mois et demi après le début de l’épidémie de covid-19, la Chine s’orientait lundi vers un retour progressif à la normale. Signe du recul de la maladie dans la ville qui concentre de loin le plus grand nombre de cas de contamination du pays, 11 des 16 hôpitaux de campagne ouverts pour les patients contaminés ont déjà été fermés, a rapporté l’agence Chine nouvelle. Un haut responsable du pays a laissé entendre vendredi que le bouclage de la province du Hubei, où se trouve Wuhan, pourrait bientôt prendre fin. "Le jour que tout le monde attend ne devrait plus être si loin que ça", a déclaré devant la presse Ding Xiangyang, secrétaire général adjoint du gouvernement. Des habitants contactés par l’AFP ont fait part de leur impatience de pouvoir sortir de chez eux, notamment dans les secteurs du Hubei où plus aucun cas de contamination n’a été annoncé depuis plusieurs semaines.

A Shanghai, le complexe Disneyland a partiellement rouvert lundi. Le parc d’attractions proprement dit reste fermé, mais "un nombre limité" de boutiques, de restaurants et un hôtel reprennent leurs activités à l’entour, a expliqué le groupe américain. Le géant suédois de l’ameublement Ikea a pour sa part annoncé pendant le week-end avoir désormais rouvert plus de la moitié de la trentaine de magasins qu’il compte en Chine.

Le coronavirus a encore tué 22 personnes dans le pays, selon le bilan journalier fourni lundi par les autorités. C’est le chiffre le plus bas communiqué depuis le 27 janvier. Le nombre quotidien de nouvelles contaminations est tombé de son côté à 40, soit le niveau le plus bas depuis le début officiel du comptage des données en janvier. Toutes sauf quatre ont été enregistrées à Wuhan, de même que la totalité des nouveaux décès. Le bilan cumulé des morts dans le pays s’inscrit désormais à 3119. Plus de 80.700 personnes ont été contaminées.

En France, écoles fermées et rassemblements interdits

Des établissements scolaires resteront fermés pour plus de 300.000 élèves à partir de lundi dans les foyers les plus actifs du coronavirus en France. Dans le Haut-Rhin et l’Oise, deux départements parmi les plus touchés, toutes les écoles et les crèches restent portes closes à compter de lundi et pendant au moins deux semaines.

A Ajaccio, la préfecture de Corse-du-Sud a elle aussi annoncé la fermeture pour deux semaines de tous les établissements scolaires, une mesure concernant environ 10.000 élèves. Cette ville est désormais considérée comme un foyer de contamination. Vingt-trois des 28 cas en Corse y ont été recensés.

Sur l’ensemble du territoire, tous les rassemblements de plus d’un millier de personnes sont interdits, annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, à l’issue d’un Conseil de Défense à l’Elysée dimanche soir, le troisième depuis l’apparition du virus en décembre.

Jusqu’ici, seuls les rassemblements de plus de 5000 personnes avaient été interdits, ce qui avait déjà entraîné de nombreuses annulations de salons (Mondial du tatouage, Salon du Livre), concerts, spectacles et représentations sportives.

"Nous sommes toujours ce soir au stade 2, cela veut dire que notre priorité est de tout faire pour ralentir la circulation du virus sur le territoire national", a souligné M. Véran, alors que la France compte 1126 personnes contaminées et 19 décès.

"L’épidémie n’a pas, à ce stade, touché tout le pays, mais elle progresse dans certains territoires dans lesquels l’activité virale est très dynamique", a précisé le ministre, qui va assouplir les conditions pour avoir recours à des téléconsultations. Il a également signé un décret permettant de déplafonner les heures supplémentaires pour les professionnels de santé à l’hôpital.

Face à la situation exceptionnelle, la France se prépare au passage au stade 3 de l’état d’alerte, "inexorable", selon le président Emmanuel Macron, et qui devrait survenir dans les prochains jours. Le stade 3, celui de l’épidémie, ne vise plus à enrayer la propagation mais à en atténuer les conséquences. Il prévoit la suspension de certains transports en commun, la fermeture d’écoles sur tout ou partie du territoire, la restriction des rassemblements et la mobilisation de tous les secteurs de soin : hôpitaux, professionnels de santé libéraux et services de soin et d’aide à domicile.

Pour les établissements de santé, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, il s’agit d’être prêts pour le déclenchement du "plan blanc". Un "plan bleu", le pendant pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées (Ehpad), sera activé pour prévoir l’augmentation du personnel et empêcher l’isolement des résidents.

Mutineries dans les prisons italiennes

Des mutineries ont éclaté dimanche dans quatre prisons italiennes, après la suspension des visites familiales dans le cadre des mesures prises pour enrayer l'épidémie de coronavirus, ont annoncé un syndicat de personnel pénitentiaire et une ONG.

A Modène, la révolte, particulièrement violente, a fait au moins un mort parmi les détenus, selon l'association italienne de visiteurs de prisons, Antigone, sans préciser les circonstances de cette mort. "Nous avons déjà averti sur l'augmentation des tensions dans les prisons, et sur le fait que cela pourrait se terminer en tragégie", a indiqué l'association dans un communiqué faisant état de ces révoltes de détenus.

Dans cette prison, deux agents de sécurité ont été blessés et une vingtaine de membres du personnel ont dû quitter les lieux, selon l'agence de presse Ansa.

Dans la prison de Frosinone (sud de Rome), une centaine de détenus se sont barricadés dans une section de l'établissement, et la police est intervenue pour rétablir l'ordre. Les prisonniers ont dressé une liste de revendications, dont la possibilité de visites de leurs proches, et tentent de négocier avec la direction, a rapporté l'agence de presse Agi.

A la prison Torre del Gallo à Pavie (nord), les détenus sont parvenus à prendre deux agents de la police pénitentiaire en otage, et à libérer des dizaines d'autres détenus, selon les médias italiens.

Aux alentours de la prison de Poggioreale, en banlieue de Naples, les familles sont également venues soutenir dans la rue la fronde des détenus.