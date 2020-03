Coronavirus: la France renforce ses mesures et interdit tout rassemblement de plus de 100 personnes

Le Premier ministre français Édouard Philippe a annoncé vendredi que le gouvernement abaissait à 100 personnes la taille limite des rassemblements en France, au lieu de mille précédemment, pour "freiner" la progression du coronavirus.

"Nous allons faire passer cette limite aux rassemblements de 100 personnes. L'idée c'est de faire en sorte que nous puissions ralentir la progression, la circulation du virus" et cette interdiction s'appliquera sur tout le territoire national et dès maintenant, a expliqué le Premier ministre sur la télévision TF1.

"Cent personnes, ça veut dire évidemment des conséquences importantes pour les théâtres, pour les cinémas", a reconnu le chef du gouvernement.

Interrogé à propos des mariages, il a répondu: "Notre objectif, c'est de protéger la santé des Français quoi qu'il arrive, mais que c'est aussi de préserver la continuité de la vie de la Nation".

Dimanche, le gouvernement avait annoncé par la voix du ministre de la Santé Olivier Véran l'interdiction de tous les rassemblements de plus de mille personnes, et ce jusqu'au 15 avril, en plein air comme en milieu clos. Ce jeudi soir, Emmanuel Macron a également annoncé dans une allocution télévisée que les écoles, lycées et crèches seraient fermés jusqu'à nouvel ordre.

En Belgique, le gouvernement fédéral a également pris des mesures fortes, en fermant écoles et restaurants, et annulant tout événement récréatif, culturel, sportif. Des mesures qui impliquent de nombreux changements dans le quotidien des Belges, en termes de travail, garde d'enfant et déplacement.