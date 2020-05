Coronavirus : la France prépare les derniers détails de son déconfinement

Le chef du gouvernement français Edouard Philippe va dévoiler jeudi après-midi les derniers détails de la remise en marche progressive du pays, prévue lundi après presque de deux mois de confinement en raison de l'épidémie de coronavirus. Une chose est sûre: les Français ne vont pas pouvoir reprendre leur vie "d'avant" tout de suite.

Les restaurants et les bars ainsi que les salles de cinéma doivent rester fermés et les déplacements limités à un rayon maximum de 100 kilomètres. Edouard Philippe qui sera entouré de plusieurs ministres est attendu sur de nombreux sujets qui restent encore à clarifier: les conditions de réouverture des écoles maternelles et élémentaires, la reprise des transports publics, le retour dans les entreprises...

L'exécutif a prévenu que plusieurs critères (circulation du virus, capacités hospitalières et en matière de tests notamment) guideront ses choix et pourront conduire à un "déconfinement plus strict" selon les départements, classés pour l'occasion en vert ou rouge. Pour l'instant l'est du pays et la région parisienne qui ont payé un lourd tribut à la maladie sont classés en rouge.

Au total, 25.809 personnes sont mortes du Covid-19 en France depuis le début de l'épidémie, ce qui fait du pays l'un des plus touchés dans le monde.

450.000 emplois perdus dans le privé

"Un plan éventuel de reconfinement" sera prêt en cas de nouvelle aggravation de la situation sanitaire, même si "ce n'est pas notre objectif", a averti mercredi Jean Castex, haut fonctionnaire chargé de coordonner le déconfinement.

Le gouvernement doit assurer le délicat équilibre entre sécurité sanitaire et reprise économique après près de deux mois où le pays s'est retrouvé pratiquement à l'arrêt. Le premier trimestre 2020 a vu la destruction de plus de 450.000 emplois dans le secteur privé et le produit intérieur brut (PIB) du pays devrait reculer de 8,2% cette année, selon les prévisions de la Commission européenne.