Coronavirus : la France annonce la réouverture des cinémas et des stades

Les cinémas et casinos en France rouvriront lundi, a annoncé le gouvernement dans la nuit de vendredi à samedi, ajoutant que les stades accueilleront pour leur part à nouveau le public à partir du 11 juillet avec 5.000 spectateurs maximum.

"L'amélioration de la situation sanitaire" liée à la pandémie de Covid-19 permet "de lever certaines interdictions à condition que chacun maintienne une posture vigilante", a estimé le gouvernement dans un communiqué.

Le gouvernement a par ailleurs autorisé la reprise des activités de sports collectifs à partir de lundi "avec des mesures de prévention adaptées", a-t-il fait savoir dans le communiqué.

Un deuxième train de mesures de déconfinement entrera en application le 11 juillet, date qui marquera la fin de l'état d'urgence sanitaire sur le territoire métropolitain.

A cette date, les croisières fluviales seront de nouveau autorisées. "En coordination avec nos partenaires européens, il pourra être décidé de reprendre les croisières en mer entre les ports européens, pour les navires dont la capacité ne dépasse pas une limite fixée par arrêté ministériel", selon le communiqué de Matignon.

A partir de septembre enfin "et sous réserve d'une nouvelle évaluation de la situation épidémiologique, la rentrée pourra être marquée par de nouveaux assouplissements". Il s'agit de l'ouverture des établissements accueillants des foires, expositions et salons et "le cas échéant" de l'ouverture des discothèques et des croisières maritimes internationales.

La France a enregistré 14 décès supplémentaires liés au Covid-19 dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès depuis le début de l'épidémie à 29.617, selon le bilan publié vendredi par la Direction générale de la santé (DGS).

Le nombre de patients du Covid-19 en réanimation continue parallèlement de baisser avec 727 malades, soit 25 de moins que jeudi, selon un communiqué de la DGS.