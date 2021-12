Coronavirus : la Corée du Sud enregistre plus de 5.000 nouvelles infections pour la première fois

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, les autorités sanitaires sud-coréennes ont annoncé mercredi plus de 5.000 nouvelles infections par le coronavirus en une journée.

La plupart des 5.123 nouvelles contaminations ont été signalées à Séoul et dans la région de la capitale. Le nombre total de cas est passé à plus de 452.000. Jusqu'à présent, plus de 80% des quelque 52 millions de Coréens ont été complètement vaccinés.

Un record quotidien a également été enregistré concernant les patients Covid en soins intensifs, avec un seuil de 700 dépassé mardi. Le taux d'occupation des soins intensifs pour les malades du coronavirus s'approche des 80% dans tout le pays.