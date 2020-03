Coronavirus : la Commission européenne prête à envisager des mesures de soutien pour les entreprises

La Commission européenne a annoncé mardi qu'elle était prête à envisager des mesures d'indemnisation pour les entreprises frappées par l'épidémie de

coronavirus, avec un souci particulier pour l'Italie. "La Commission est là pour discuter de possibles mesures de soutien pour indemniser les dommages provoqués par le Covid-19 sur les entreprises", a dit la commissaire européenne Margrethe Vestager, chargée notamment des questions de concurrence, lors

d'une conférence de presse.

L'Italie, pays européen le plus touché, et de loin, pourrait bénéficier de mesures supplémentaires, a-t-elle ajouté. "Nous nous tenons prêts à travailler avec l'Italie sur des mesures additionnelles qui pourraient être nécessaires en remède à la grave perturbation de leur économie"

Le gouvernement italien a élargi mardi à l'ensemble de son territoire les mesures de restriction très strictes sous le mot d'ordre "restez chez vous".

Selon Lorenzo Codogno, ancien économiste en chef du Trésor italien, l'impact de ce plan de lutte contre la pandémie sur l'activité économique italienne pourrait être de l'ordre de 10 à 15%. "Nous soutiendrons l'Italie et son peuple par tous les moyens et toutes les mesures à notre disposition", a dit le vice-président de la Commission, chargé des questions économiques, Valdis Dombrovskis.

Les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union devaient s'entretenir par visioconférence en cette fin d'après-midi pour étudier les moyens de faire face à la crise. "Ce sera un test collectivement pour l'Europe. Cette discussion est indispensable. Ce serait une erreur de faire comme on fait souvent au niveau européen c'est à dire d'attendre", a-t-on déclaré mardi à l'Elysée.



La prochaine session du Parlement européen elle aussi déplacée de Strasbourg à Bruxelles

La prochaine session plénière du Parlement européen, qui devait se tenir à Strasbourg du 30 mars au 2 avril, se déroulera à Bruxelles sur une journée et demi les 1er et 2 avril en raison du coronavirus, a annoncé mardi la vice-présidente de l'institution, Katarina Barley.

C'est la deuxième session à subir ce sort après celle en cours ces lundi et mardi. Le maire de Strasbourg, Roland Ries, avait déjà déploré la semaine dernière la délocalisation à Bruxelles de la plénière de ce début mars. "En tout état de cause, je tiens à ce que douze sessions plénières du Parlement européen soient bien organisées à Strasbourg en 2020, conformément aux traités", avait-il prévenu. Selon les traités européens, douze sessions plénières de trois jours et demi se tiennent en effet chaque année à Strasbourg. Le calendrier révisé publié ce mardi sur le site du Parlement ne signale plus que dix sessions de trois jours et demi. Par ailleurs, toutes les activités du Parlement prévues la semaine prochaine à Bruxelles ont été supprimées.