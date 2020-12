Coronavirus: la Commission européenne appelle les Etats à commencer la vaccination le même jour, la semaine prochaine

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé mercredi les Etats membres de l'UE à entamer la vaccination contre la Covid-19 le même jour.

"Nous avons négocié un large portefeuille de (candidats-)vaccins et finalement, d'ici une semaine, les premiers vaccins seront autorisés, de sorte que la vaccination puisse commencer immédiatement", a affirmé l'Allemande lors d'un débat au Parlement européen, alors que le régulateur européen doit donner son feu vert au traitement développé par Pfizer-BioNTech.

►►► Effets secondaires, immunité, développement : voici les réponses aux questions que vous vous posez sur le vaccin anti-Covid

Dès lors, "entamons le plus rapidement possible cette vaccination, ensemble, à 27, le même jour, commençons l'éradication de ce virus horrible ensemble et unis", a-t-elle exhorté. Ursula von der Leyen a insisté sur le fait que 70% de la population européenne devait être vaccinée pour que l'opération soit efficace, ce qui représente "une tâche énorme".

Après avoir examiné l'avis du régulateur et consulté les États membres (un processus susceptible de durer quelques jours), la Commission européenne pourra délivrer son autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l'UE, aux alentours de Noël.

Ce vaccin sera "un cadeau de Noël pour tous les citoyens de notre continent", a affirmé le vice-président de la Commission européenne Margaritis Schinas, dans un entretien au quotidien italien "La Repubblica". Il a promis qu'après le feu vert de l'EMA, la Commission travaillerait "à une vitesse supersonique".

"Nous ferons en deux jours ce qui normalement prend deux mois", a-t-il assuré, ajoutant que cela devrait permettre aux États membres d'entamer la vaccination autour du 26 décembre.

L'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont déjà annoncé qu'ils coordonneraient le lancement de leurs programmes de vaccination. La Commission, elle, lancera une campagne d'information pour soutenir la vaccination.