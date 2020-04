Coronavirus : la Commission confirme vouloir assurer l'emploi jusqu'à 100 milliards d'euros

La Commission européenne a confirmé jeudi déposer la proposition d'une forme d'assurance-chômage qui fournira jusqu'à 100 milliards d'euros de prêts à taux favorables aux pays qui en ont besoin pour garantir que les travailleurs perçoivent un revenu et que les entreprises conservent leur personnel, dans le cadre de la réponse à la crise du coronavirus.

Les États membres disposent déjà de programmes de chômage temporaire, sont en train de les élaborer ou de les étendre. Avec sa proposition baptisée "SURE", la Commission veut les aider à permettre aux gens de continuer à payer leur loyer, leurs factures et leurs achats de nourriture et à stabiliser l'économie.

La Commission propose également de réorienter tous les fonds structurels disponibles vers la réponse au coronavirus. En outre, un soutien spécifique est prévu pour les agriculteurs et les pêcheurs.