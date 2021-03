Coronavirus: la Chine exporte ses vaccins à tour de bras, mais vaccine lentement sa population

A la fin du mois de février, la Chine avait administré 52 millions de doses d’un de ses 4 vaccins. Pour un taux de 3,56% de sa population. En comparaison, aux Etats-Unis, on atteignait 23% et en Israël… 90%.

Dans le même temps, la Chine exporte ses vaccins tous azimuts : 500 millions de doses, vers 45 pays, dont de grosses commandes, par exemple pour l’Indonésie (125 millions de doses de Sinovac, 60 millions de Sinopharm), pour le Pakistan, ou plus proche de nous, la Serbie et se place en pole position dans la diplomatie du vaccin.

Alors ? Pourquoi cette lenteur quand il s’agit de sa propre population ? Problèmes de production ? Méfiance des Chinois quant à la fiabilité de leurs vaccins ?

Faible circulation

"C’est surtout que… la maladie circule peu en Chine ! répond Thierry Kellner, professeur de Sciences politiques à l’ULB, spécialiste de la Chine. Vraiment ? "Oui ! C’est sûr, la Chine est un pays autoritaire. Et Pékin a commis de grosses erreurs au début de l’épidémie – en sous-estimant son bilan officiel (et en continuant à le faire), en ne communiquant pas suffisamment vite avec l’OMS – qui s’est muée du coup, pour nous en pandémie. Mais très vite, le pouvoir chinois a repris les choses en mains et a tout fait pour endiguer toute propagation : lockdown général, quarantaine et, à la moindre trace de reprise, ou de foyer infectieux, reconfinement local immédiat".

A la chinoise, donc sans mettre de gants. Mais c’est sans doute "la" solution pour mettre fin à la propagation du virus. "Regardez au Japon, on a demandé aux Japonais de rester chez eux : une semaine après on constatait, à Tokyo, que 50% de la population restait à domicile, et 70% avaient drastiquement diminué ses contacts sociaux. Résultat : le Japon, qui a une population âgée et donc plus fragile, totalise 59 morts par million d’habitants". Il n’y a pas que l’effet d’un pouvoir autoritaire, même si, à l’image de nombreux autres pays, le Japon a aussi connu des cafouillages.

Et donc, poursuit le professeur de l’ULB, puisque le virus circule peu, il n’y a pas "d’urgence" à faire vacciner un maximum de gens en un minimum de temps. La Chine se permet donc, stratégiquement de "sauver le monde" en proposant ses désormais 4 vaccins, dont le dernier-né, CanSino, est mono dose, comme celui de Johnson et Johnson.

On ne vaccine pas au-dessus de 59 ans en Chine

Avec, il faut le noter, une efficacité très variable selon les vaccins : entre 50 et 90%. Et des vaccins qui ont suscité de la méfiance suite à des tests, notamment au Brésil. Et puis les vaccins chinois n’ont pas passé tous les tests pour être administrés aux personnes les plus âgées. "On ne vaccine donc pas au-dessus de 59 ans en Chine, à l’inverse de chez nous : on vaccine les plus jeunes, et ceux qui travaillent dans le domaine médical, dans les transports. Les plus âgés ne sont pas considérés comme prioritaires, sans que cela semble poser de problème, puisque la maladie circule peu".

Reste que la Chine compte vacciner 40% de sa population pour juillet et pourra sans doute y arriver. La production, pour l’heure très orientée vers l’étranger, s’intensifie : elle compte atteindre 2,1 milliards de doses pour la fin de l’année. "70% de la population se dit prête à se faire vacciner ; c’est beaucoup plus qu’aux Etats-Unis… Où, paradoxe, la vaccination va beaucoup plus vite".

Propagande

Et s’il y a, comme partout dans le monde, des gens qui répugnent à se faire vacciner, "au vu de la propagande, qui vante largement les vaccins, et de ce qu’on leur montre à l’extérieur, les gens sont tentés de se faire vacciner, sans que les autorités aient le couteau sur la gorge".

De manière plus générale ajoute encore Thierry Kellner, d’autres pays que ceux au régime autoritaire, dont on peut mettre en doute les affirmations quant à leurs chiffres, ont réussi à mieux maîtriser la pandémie : Taïwan, Singapour, la Corée du Sud, le Vietnam, l’Australie, la Nouvelle-Zélande… "Pour les deux derniers on peut répondre : ce sont des îles… Oui, mais alors pourquoi l’échec au Royaume-Uni ? Je pense qu’un certain nombre de facteurs s’entremêlent : le port du masque, certainement, les pays asiatiques n’y sont guère réticents ; la proxémie c’est-à-dire la distance entre les individus, qui est variable selon les cultures".

A Taïwan, le ministre des Télécoms est un hacker civique, et il est très respecté

Mais également le recours bien accepté par la population aux technologies numériques ; les liens forts entre société civile et Etat, efficace contre les fake news : "A Taïwan, le ministre des Télécoms est un hacker civique, et il est très respecté". Et puis une valeur comme la transparence dans la communication et bien entendu la responsabilité individuelle, cfr le Japon !

"Résultat : en ce qui concerne la mortalité, le moins bon pays asiatique, encore le Japon, totalise 59 morts par million d’habitants. Le meilleur d’Europe, la Norvège, fait le double : 109. Taïwan : 0,4 par million d’habitants".

Voilà qui donne matière à réfléchir et à se rappeler qu’à Singapour, densément peuplée, démocratie certes autoritaire, on a aussi maîtrisé la pandémie. En ayant à disposition des stocks stratégiques de matériel médical. Quand gouverner, c’est prévoir…