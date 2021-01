Origine du coronavirus : les experts de l'OMS attendus en Chine n'ont toujours pas reçu les visas nécessaires

La Chine a indiqué mercredi que les négociations se poursuivaient avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), alors qu’une équipe de 10 scientifiques, qui devait enquêter sur l’origine de la pandémie ne dispose toujours pas des visas nécessaires.

"La pandémie est encore très grave et la Chine fait aussi tout son possible pour la prévenir et la maîtriser", a affirmé une porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il ne s’agit "pas seulement d’une question de visa", a-t-elle assuré. La porte-parole a précisé que la Chine et l’OMS poursuivaient les discussions à propos de "la date précise et les modalités de la visite du groupe d’experts".

La visite est très sensible pour le régime chinois, soucieux d’écarter toute responsabilité dans l’épidémie.

Mardi, le chef de l’agence onusienne Tedros Adhanom Ghebreyesus avait annoncé que l’équipe de l’OMS chargée de l’enquête était en route vers la Chine mais qu’elle n’avait pas reçu toutes les autorisations nécessaires, se disant "très déçu".