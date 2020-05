Coronavirus : la Chine appelle les Etats-Unis à renforcer leur coopération

La Chine a appelé vendredi à un renforcement de la coopération avec les Etats-Unis dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, au moment où le président américain Donald Trump menace de "couper toute relation" avec Pékin.

Le locataire de la Maison Blanche martèle depuis plusieurs semaines que le lourd bilan du Covid-19 – plus de 300.000 morts à travers le monde – aurait pu être évité si la Chine avait agi de manière responsable dès l’apparition du virus dans la ville de Wuhan (centre de la Chine) à la fin de l’an dernier.

Interrogé sur les différentes mesures de rétorsion qu’il envisageait, M. Trump, qui a ces derniers jours évoqué la possible instauration de nouvelles surtaxes douanières, s’est montré à la fois évasif et menaçant dans un entretien à Fox Business diffusé jeudi.

"Il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire. Nous pourrions rompre toute relation", a-t-il lancé.

"Si on le faisait, que se passerait-il ?", s’est interrogé le locataire de la Maison Blanche. "On économiserait 500 milliards de dollars si on rompait toute relation", a expliqué le milliardaire républicain, coutumier des mises en garde sans lendemain.

Invité à réagir, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a plaidé au contraire vendredi pour un renforcement de la coopération de son pays avec les Etats-Unis dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

"Maintenir des relations stables entre la Chine et les Etats-Unis est dans l’intérêt fondamental des deux peuples et celles de la paix et de la stabilité dans le monde", a-t-il ajouté devant la presse.

Le président américain, qui s’est dit "très déçu" de l’attitude de Pékin dans la gestion de la crise du nouveau coronavirus, a rejeté l’idée de s’entretenir directement avec son homologue Xi Jinping pour apaiser les tensions.