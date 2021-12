Coronavirus : la carte européenne de la vaccination des 5-11 ans

L’Espagne ouvre aussi la campagne d’injections aux 5-11 ans, mais chaque région est libre de mettre en place ses propres règles . Ainsi, aux îles Baléares ou en Andalousie, seuls les enfants de 10 et 11 ans pourront se vacciner dans un premier temps. En Galice, ce sont les enfants avec comorbidités qui seront prioritaires tandis qu’en Catalogne, aucune distinction n’est faite et tous les enfants de 5 à 11 ans peuvent se vacciner dès maintenant.

D’après les autorités, 3,2 millions d’enfants sont susceptibles de bénéficier de la vaccination. Un spot télévisé des autorités promeut cette vaccination. Il met en scène des enfants se réjouissant que cela soit "leur tour" pour faire comme "papi et mamie, papa et maman, tatie et tonton, la maîtresse" et pouvoir "embrasser sans limites, aider à en finir avec ce virus et protéger les personnes âgées".