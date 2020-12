Coronavirus : la Bulgarie prolonge certaines mesures de confinement

La Bulgarie va prolonger des mesures de confinement qui devaient être en partie levées pour les fêtes a annoncé jeudi le gouvernement.

"Les centres commerciaux, les salles de sport, les boîtes de nuit, les établissements de jeux de hasard vont rester fermés jusqu’au 31 janvier", a déclaré le ministre de la Santé, Kostadin Anguelov.

Les lycées, les collèges, les restaurants et les cafés ne seront pas autorisés non plus à accueillir à nouveau du public, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse.

Le Premier ministre bulgare Boïko Borissov avait promis un assouplissement des restrictions pendant les vacances, mais il a dû fait marche arrière en raison du nombre élevé de décès enregistrés.

Les crèches, les écoles maternelles et primaires actuellement fermées rouvriront le 4 janvier. Les théâtres, les musées, les galeries et les cinémas pourront rouvrir à 30% de leur capacité à partir du 1er janvier, a toutefois précisé M. Anguelov.

Après avoir été relativement épargnée par la première vague de coronavirus au printemps, la Bulgarie, membre de l’Union européenne (UE), a vu son système de santé arriver à saturation cet automne.

Jeudi, le pays qui compte moins de 7 millions d’habitants avait enregistré 186.246 cas de contaminations et 6196 décès ont été imputés à la pandémie.

La Bulgarie espère pouvoir entamer sa campagne de vaccination en même temps que les autres pays de l’UE le 27 décembre.