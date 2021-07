Coronavirus : la Belgique place la Russie dans la liste des zones à très hauts risques à partir de ce samedi 3 juillet

Cette décision de placer un pays sur la liste des zones à très hauts risques se base, avant d’être appliquée par le SPF Santé publique et le SPF Affaires étrangères, sur l’analyse du Risk Assessment Group (RAG) (coordonné par Sciensano et constitué des représentants des autorités sanitaires et d’experts en la matière), du Risk Management Group (RMG) et un avis de la Conférence interministérielle Santé publique (CIM).

Ces personnes pourront donc revenir en Belgique, mais en respectant des conditions plus strictes que pour d’autres pays qui sont également détaillées sur le site : info-coronavirus.be . Ils devront notamment effectuer une quarantaine obligatoire de 10 jours (avec un test PCR au premier puis un autre au 7e jour). Des mesures qui s’appliqueront également aux personnes vaccinées.

Seules pourront entrer en Belgique, les personnes ayant, entre autres, la nationalité Belge ou leur résidence en Belgique, leurs enfants, le ou la conjointe, etc. La liste complète se trouve sur le site : info-coronavirus.be

A partir de ce samedi 3 juillet, la Russie fera partie de la liste des 29 pays dits à très haut risque par la Belgique. Ce n’est pas le seul pays, puisque l’Indonésie, le Pakistan y font également leur entrée. Et cela a des conséquences sur les modalités de voyages. Une décision qui intervient au lendemain du dernier match de l’euro qui sera disputé dans ce pays hôte. Il faut dire que depuis plusieurs jours, le pays est confronté au variant delta et fait face à une recrudescence de l’épidémie.

Il faut dire que la Russie doit faire face à une importante recrudescence de l’épidémie. Si l’on regarde les données de la pandémie sur le site de l’ONU et plus particulièrement en Russie, à partir du 8 juin, le pays est passé de 9977 cas confirmés à 23.543 le 1er juillet. Un chiffre que le pays n’avait plus atteint depuis la mi-janvier.

Le graphique proposé ci-dessous contient les données du site Our World in Data et montre également cette augmentation des cas confirmés par million d’habitants en Russie (en rouge).

►►► A lire aussi : L’ombre du variant Delta plane sur la Belgique : peut-on lui faire face pour éviter une quatrième vague ?

Cela fait plusieurs jours que la situation se dégrade, le gouvernement russe a recensé ce vendredi 679 décès dus au Covid-19 lors des dernières 24 heures, un record pour le quatrième jour d’affilée alors que le pays est frappé de plein fouet par le variant Delta. Concernant ce variant, les dernières données disponibles (il y a 14 jours) montrent qu’il représente actuellement 23% des contaminations. Le pourcentage a probablement augmenté depuis lors.

Concernant les hospitalisations, les données officielles ne sont pas nombreuses, nous dit Tinne Lernout, épidémiologiste et membre du RAG, mais les médias locaux rapportent également une augmentation.