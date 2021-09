Coronavirus : La Belgique offre des vaccins à l’Ouganda

La Belgique fait don de plus de 150.000 vaccins à l’Ouganda. Ces vaccins d’AstraZeneca doivent contribuer à accélérer la campagne de vaccination des enseignants et aider à la réouverture des écoles pour plus de 10 millions d’élèves et étudiants.

Ce n’est pas le premier don de vaccins contre le coronavirus de la Belgique. Jusqu’à présent, la Belgique a offert deux millions de sérums. Près d’un million de doses ont déjà été livrées à des pays en voie de développement, dont plus de 70% en Afrique. Cette fois-ci, la demande est venue du gouvernement ougandais.

Les 153.900 doses sont arrivées à Kampala mercredi soir. L’Ouganda a connu une nouvelle vague de Covid-19 ces derniers mois, avec un pic quotidien de 2280 cas par jour en juin et un pic de décès confirmé en juillet (jusqu’à 40 par jour). Le 17 septembre, il a été constaté que la couverture vaccinale reste globalement très faible. Seulement 1,6 million de personnes sur une population d’environ 45 millions ont reçu au moins une dose de vaccin.

La disponibilité des vaccins en Ouganda reste minimale et inférieure à la moyenne africaine.

Actuellement, à peine 2% de la population africaine a été vaccinée.