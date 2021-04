Coronavirus : la Belgique est-elle toujours dans le top 10 de la vaccination en Europe ? (graphiques mis à jour quotidiennement)

Dernier détail : tout le monde ne contribue pas de la même manière au "vaccine tracker" de l’ECDC. Car savoir qui vaccine le plus c'est bien, mais savoir qui cible qui en priorité c'est intéressant aussi. Et là, c'est plus compliqué avec les données de l'ECDC.

La Belgique se trouvait en fait ex aequo avec le Danemark tout en devançant d’une courte tête le Luxembourg et la Slovénie. Signalons que, dans le graphique présenté par la taskforce le 8 avril, l’Allemagne n’est pas prise en compte.

L’ECDC demande aux membres de l’Union européenne et à ceux de l’Espace économique européen de rapporter leurs données au minimum deux fois par semaine. Le mardi pour la semaine qui précède et le jeudi pour la semaine en cours.

Mais d’où venait ce chiffre ? Et comment a-t-il évolué depuis ? Ce classement provenait en fait du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Sur son site internet, cette agence de l’Union européenne propose un "vaccine tracker", sorte de tableau de bord interactif pour suivre l’évolution de la vaccination contre le Covid en Europe.

Une autre source : Our World in Data

Où se trouve aujourd’hui la Belgique dans le classement européen ? Et comment monitorer cette place au jour le jour ? L’ECDC, tributaire de la participation des Etats et de leurs mises à jour bi-hebdomadaires, exprime ses résultats en semaines. Pas facile donc de s’y fier au quotidien.

Une autre source existe : Our World in Data. Ce site internet, très en vue depuis le début de l’épidémie, a choisi une autre méthode. Ses graphiques sont branchés directement à la source quand elle existe, c’est-à-dire sur les sites internets officiels de chaque Etat. Résultat, le délai entre la publication des chiffres par un Etat et son intégration dans la base de données de Our World in Data est très court, bien plus court en tout cas que pour l’ECDC.

Suivre la position de la Belgique au quotidien

Les données brutes collectées par Our World in Data sont en accès libre. Chacun est libre de les reprendre et de suivre les mises à jour. C’est ce que nous avons fait dans le tableau de bord en tête d’article.

Dès que de nouvelles données sont disponibles, nos différents tableaux se mettent à jour et vous informent de la position de la Belgique dans le classement européen de la vaccination contre le Covid-19.

Ce classement n’est pas infaillible. Tous les Etats ne publient pas de données au quotidien. On se retrouve donc parfois à mettre en concurrence les données de la veille pour la Belgique pendant que d’autres pays sont classés en fonction de chiffres plus anciens de quelques jours.

A l'heure de publier cet article, les données ont été actualisées jusqu'au 17 avril pour la Belgique, la Hongrie ou l'Autriche, pour ne citer que ceux-là. Mais les données françaises remontent au 16 avril, celles du Luxembourg datent, elles, du 15 avril.

Il suffit de survoler les différentes barres pour savoir de quand date la dernière mise à jour pour un pays… et connaître le détail à cette date-là.