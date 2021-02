Coronavirus : la barre des 120.000 morts franchie au Royaume-Uni

Le nombre de décès directement dus au coronavirus a dépassé la barre des 120.000 au Royaume-Uni depuis le début de l’épidémie, ressort-il samedi des chiffres communiqués par les autorités britanniques.

Au cours des dernières 24 heures, 445 décès ont été attribués à la Covid-19. Depuis le début de l’épidémie, le nombre de mort s’élève à 120.365, ce qui fait du pays le plus endeuillé d’Europe et l’un des plus endeuillés au monde, derrière les Etats-Unis, le Brésil, le Mexique et l’Inde.

Le pays est entré depuis plusieurs semaines dans une intense phase de vaccination qui a déjà vu plus de 17 millions de Britanniques recevoir leur première dose, soit près d’un adulte sur trois. A peine près de 590.000 personnes ont en revanche reçu deux doses outre-Manche.