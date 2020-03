Coronavirus : la barre des 100.000 cas dépassée, "hôpitaux sous tensions" en France

L’épidémie du coronavirus a dépassé la barre des 100.000 personnes contaminées dans le monde où la propagation s’étend, 21 nouveaux cas ayant été détectés à bord d’un navire de croisière au large de la Californie.

La Chine a annoncé samedi 28 nouveaux décès, portant le bilan total à 3070 morts dans le pays, et une nouvelle augmentation du nombre de cas en dehors de la province du Hubei (centre), où le virus a été détecté en premier.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé que la propagation du virus était "très préoccupante". Au total, 92 pays sont désormais concernés par le Covid-19 qui a fait près de 3500 morts et contaminés plus de 100.000 personnes.

Soixante nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été détectés en Belgique vendredi, sur 771 échantillons analysés, annonce samedi le SPF Santé publique. Le nombre total de cas s'élève désormais à 169.

Hausse des cas en Iran

Les autorités iraniennes ont fait état samedi de 21 nouveaux décès dus au nouveau coronavirus et de 1.076 cas d'infection détectés au cours des dernières 24H, portant à 145 le nombre de morts et à 5.823 celui des personnes contaminées en Iran.

"Plus de 16.000 cas suspects sont actuellement hospitalisées", a en outre précisé le porte-parole du ministère de la Santé Kianouche Jahanpour au cours d'une conférence de presse télévisée dans laquelle il a annoncé les nouveaux bilans. La situation s'améliore, 1.669 cas confirmés étant désormais guéris, a-t-il ajouté.

Mobilisation maximale des services de santé en France

La propagation accélérée du coronavirus en France, qui affecte désormais plus de 600 personnes, sonne la mobilisation générale des services de santé, en particulier dans les deux départements les plus touchés, l'Oise et le Haut-Rhin, dont les écoles et les crèches garderont portes closes à partir de lundi.

Outre ces mesures annoncées vendredi soir par le Premier ministre Edouard Philippe, hôpitaux et cliniques sont "mis sous tension" et doivent se tenir prêts sur l'ensemble du territoire à déclencher leur "plan blanc", a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran.

Il s'agit d'un dispositif de crise permettant aux établissements de faire face à une situation sanitaire exceptionnelle en mobilisant en interne tous les moyens dont ils disposent - un plan blanc avait ainsi été déclenché le 25 février dans les hôpitaux de Creil et Compiègne après les premières contaminations avérées.

Un dispositif similaire, appelé "plan bleu" sera de la même façon activé dans les Ehpad. Mais pour l'heure, "le plan blanc et le plan bleu ne sont pas encore lancés", a insisté samedi le ministère.