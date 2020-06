Coronavirus : L'Otan se prépare à une éventuelle deuxième vague de la pandémie

L’Otan a entamé des préparatifs pour répondre à une éventuelle seconde vague de la pandémie de coronavirus, notamment en constituant des stocks d’équipements et de matériel médical au profit de ses Etats membres et de pays partenaires, a annoncé jeudi le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg.

L’Otan, qui a déjà joué un rôle de coordination dans la réponse à la crise du Covid-19, "se prépare à fournir un solide soutien aux efforts civils" en cas de résurgence de la pandémie, a-t-il affirmé à la presse. Il s’exprimait à l’issue d’une vidéoconférence sécurisée, qui a rassemblé les ministres de la Défense des 30 pays alliés et de trois de leurs plus proches partenaires (la Finlande, la Suède et – pour la première fois – l’Australie).

Selon M. Stoltenberg, les ministres ont marqué leur accord sur un "nouveau plan d’opération" destiné à mieux coordonner les efforts nationaux et l’assistance mutuelle.

Début avril, les alliés avaient déjà chargé le commandant en chef des forces alliées en Europe (Saceur), le général américain Tod Wolters, de cette tâche de coordination qui a permis à plus de 350 vols militaires d’acheminer des équipements et de transporter des malades évacués vers les hôpitaux d’autres pays.

Les ministres de la Défense ont également convenu jeudi de constituer des stocks d’équipements de protection individuelle et d’autres matériels afin de pouvoir les distribuer rapidement en cas de besoin.

Un fonds spécial de plusieurs millions d’euros sera également créé pour acheter des fournitures médicales et payer le transport des médecins et des patients en cas de besoin, a ajouté M. Stoltenberg.