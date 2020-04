Coronavirus: l'OMS tente de mobiliser politiques et acteurs économiques en vue d'"un vaccin pour tous" sur la planète

Coronavirus : L'OMS au secours de la planète - Les Niouzz - 22/04/2020 Ce weekend, des centaines d'artistes se sont rassemblés pour participer au One World Together At Home, un concert virtuel géant lancé par Lady Gaga. Pendant plusieurs heures, ils ont chanté depuis chez eux pour récolter plus de 100 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus. Lady Gaga organisait cet événement avec l’OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé. Mais en vrai, c’est quoi l’OMS ? C’est une organisation internationale qui rassemble 194 pays. Son objectif, c’est que tous les habitants de la terre puissent avoir accès à des soins de santé corrects. Même les plus pauvres. Ses spécialistes fixent des règles pour que tout le monde puisse faire face aux maladies en ayant, par exemple, accès à des médicaments ou des vaccins. En ce moment, l'OMS joue un rôle important en donnant des conseils aux pays pour gérer la crise du coronavirus.