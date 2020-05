Coronavirus : l'OMS rapporte un nombre record de cas en une seule journée

L'OMS a fait état mercredi du plus grand nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans le monde en une seule journée depuis le début de la pandémie, disant craindre ses conséquences dans les pays les plus pauvres. "Nous avons encore beaucoup de chemin à faire dans cette pandémie de Covid-19. Au cours des dernières 24h, 106.000 cas ont été déclarés à l'OMS - le chiffre le plus élevé pour une seule journée depuis le début de l'épidémie", s'est alarmé le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.

Etats-Unis, Russie, Brésil, Arabie saoudite

"Près des deux tiers de ces cas ont été déclarés dans quatre pays", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l'OMS à Genève. M. Tedros n'a pas précisé quels étaient ces pays mais selon le dernier rapport de l'OMS publié sur son site internet, il s'agit des Etats-Unis, de la Russie, du Brésil et de l'Arabie saoudite, suivis de près par l'Inde, le Pérou et le Qatar.

"Nous sommes très préoccupés par le nombre croissant de cas dans le pays à revenus faibles ou intermédiaires" où le système de santé est défaillant ou inexistant et les mesures de distanciation physique plus difficiles à mettre en oeuvre, a souligné M. Tedros.