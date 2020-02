Coronavirus: L'OMS parle de "très grave menace" pour le monde

L'épidémie de coronavirus partie de Chine constitue une "très grave menace pour le reste du monde", a déclaré mardi le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en lançant un appel pour le partage des échantillons du virus et une accélération de la recherche de traitements et de vaccins. "Avec 99% des cas recensés en Chine, cela reste essentiellement une urgence pour ce pays mais qui représente une très grave menace pour le reste du monde", a dit Tedros Adhanom

Ghebreyesus en ouverture d'un séminaire de plus de 400 chercheurs et représentants d'autorités sanitaires nationales.

Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine a franchi le cap des 1.000 morts, ont annoncé mardi les autorités, alors que des analystes redoutent que l'impact des perturbations liées à la maladie sur l'économie chinoise soit grandement sous-estimé.