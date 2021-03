Coronavirus : l'OMS demande que le personnel navigant soit prioritaire pour la vaccination

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), en collaboration avec quatre autres organisations internationales, demande vendredi aux gouvernements du monde entier de considérer le personnel navigant maritime et aérien comme "travailleurs essentiels" et de donner la priorité à ce groupe pour la vaccination contre le Covid-19.

Le transport maritime et aérien est une activité centrale des chaînes d'approvisionnement mondiales et de l'acheminement de l'aide humanitaire, rappellent dans un communiqué l'OMS, l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation internationale du travail, l'Office des migrations internationales et l'Organisation maritime internationale.

Cadre harmonisé international pour des certificats de vaccination

Sur le sujet plus controversé des passeports vaccinaux, les cinq indiquent "soutenir pleinement la mise en œuvre, en temps utile, d'un cadre harmonisé international pour des certificats de vaccination".

Le communiqué souligne que 80% du volume du commerce mondial transite par bateau "et l'économie mondiale dépend des deux millions de marins qui opèrent les flottes mondiales".

400.000 marins bloqués

Les marins ont été particulièrement affectés par les restrictions imposées à l'entrée de certains pays. Selon les estimations, quelque 400.000 d'entre eux étaient bloqués à bord de navires commerciaux en janvier de cette année, sans possibilité de rapatriement, et un nombre équivalent ne pouvait assurer leur relève.