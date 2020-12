Coronavirus : l’OMS appelle à limiter les contacts sociaux durant les congés de fin d’année

Le directeur pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Belge Hans Kluge, a appelé vendredi les Européens à garder, en raison de la pandémie de coronavirus, une distance sociale et à limiter les contacts pendant les congés de fin d’année, même si ces mesures pèsent lourdement sur la santé mentale.

La zone Europe de l’OMS, qui couvre 53 pays et qui va à l’est jusqu’à l’Azerbaïdjan et la Russie, est devenue jeudi la première région du monde à enregistrer plus d’un demi-million de morts du Covid-19, selon le tableau de surveillance de l’organisation. Et plus de 23 millions de personnes ont été contaminées par le coronavirus.

M. Kluge, dont les bureaux sont installés à Copenhague, a également conseillé aux Européens de rester à la maison à Noël et d’éviter les réunions de famille.

Utilisation de masques

L’OMS-Europe avait recommandé il y a quelques jours dans un rapport l’utilisation de masques buccaux lors des réunions de famille de Noël, tout en mettant en garde contre le risque d’une troisième vague au cours des premiers mois de 2021.

Dans un communiqué, le directeur régional de l’OMS a aussi souligné que "les conséquences de la pandémie sur la santé mentale seront durables et de grande portée". Près d’un professionnel de la santé sur cinq souffre d’anxiété et de dépression. L’OMS invite dès lors instamment les autorités nationales à augmenter le financement de la santé mentale.