Coronavirus: l'Italie ferme ses écoles et universités jusqu'au 15 mars, la barre des 100 morts dépassée

Le gouvernement italien a décidé de fermer toutes les écoles et universités du pays à partir de ce jeudi jusqu'au 15 mars afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus. "La décision n'a pas été facile mais nous l'avons prise à titre de précaution", a commenté devant la presse la ministre de l'Education Lucia Azzolina.

Le coronavirus a fait 107 morts en Italie depuis le début de l'épidémie, selon un bilan officiel publié mercredi soir, qui fait état de 3089 cas dans le pays, le troisième le plus touché au monde après la Chine et la Corée du Sud. Le précédent bilan datant de mardi donnait 79 morts et 2502 cas, soit une hausse en 24 heures de 28 morts et 587 cas, selon le bilan de la Protection civile.

Visite royale annulée

Autre conséquence de l'épidémie de Coronavirus dans la péninsule italienne : la visite d'Etat qui devait emmener le Roi et la Reine dans ce pays du 23 au 25 mars prochains, est reportée à une date ultérieure. C'est ce qu'on annoncé ce mercredi le Palais et les Affaires étrangères. Ce report intervient à la demande du président italien.

"La phase actuelle de l'épidémie de coronavirus et les nouvelles mesures d'urgence prises par les autorités italiennes hypothèquent le programme de la visite. La Belgique et l'Italie s'accorderont dès que possible sur de nouvelles dates", précise le Palais.