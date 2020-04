Coronavirus : l'Italie prolonge le confinement strict jusqu'au 13 avril

Le gouvernement italien va prolonger jusqu'au 13 avril les mesures de confinement strict mises en œuvre pour lutter contre l'épidémie de coronavirus qui décime le pays, annonce ce mercredi le ministre de la Santé.

La maladie s'est déclarée le 20 février dans la Botte et les 60 millions d'Italiens sont en confinement depuis le 10 mars.

L'Italie est le pays d'Europe le plus affecté par la pandémie. Et bien que des statistiques encourageantes aient été enregistrées, le nombre de nouvelles infections augmentant désormais moins rapidement, il est évident que les mesures strictes mises en place ne pourront pas être levées de sitôt. L'Italie avouait mardi un bilan de 12.428 personnes mortes de la Covid-19, le plus élevé de la planète.

Commerces, écoles et usines sont fermées, les rassemblements publics interdits et les déplacements soumis à de sévères restrictions. Les Italiens doivent rester chez eux, si ce n'est pour aller travailler, en cas d'urgence et pour les démarches nécessaires au quotidien, comme faire ses courses alimentaires, se fournir en médicaments ou sortir le chien.