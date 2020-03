Coronavirus: l'Italie place la région Lombardie en quarantaine, Venise et d'autres provinces également concernées

L'Italie va placer en quarantaine "dans les prochaines heures" toutes les provinces de la région Lombardie, dont celle de la capitale économique du pays Milan. Onze autres provinces situées en Emilie-Romagne, Piémont et Vénétie sont également concernées par cette mesure. Il s'agit des provinces de Venise, Parme, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Padova, Trevise Alessandria e Asti. Les déplacements pour entrer et sortir de ces zones seront strictement limités durant la quarantaine, qui restera en vigueur jusqu'au 3 avril, selon le projet de décret du gouvernement cité par les médias, au nombre desquels l'agence Ansa ainsi que les quotidiens Il Corriere della Sera et La Repubblica.

Dès l'annonce du projet de décret, les réactions ont été nombreuses. Ainsi Attilio Fontana, Président de la région Lombardie, a demandé des clarifications à propos des termes exacts de ce lockdown. Notamment à propos des déplacements, s'il s'agissait d'une "invitation à ne pas se déplacer" ou d'une "obligation de ne pas se déplacer" à l'intérieur des zones concernées.

Stefano Bonaccini, president de la Région Emilie-Romagne, a pour sa part demandé de retravailler le décret avec le Premier ministre Conte et son équipe "afin d'obtenir des mesures plus cohérentes et partagées".

Pour l'instant les bars et restaurants peuvent demeurer ouverts à condition de respecter la distance de sécurité d'au moins 1 mètre avec les clients. Les centres commerciaux pourront eux aussi exercer du lundi au vendredi.

Milan compte un peu moins de 1,4 million d'habitants, et la Lombardie totalise 10 millions de personnes. La date d'entrée en vigueur du décret n'était pas précisée par les médias. Le Corriere Della Sera l'annonçait "imminent". Un autre décret plus modéré devrait également entrer en vigueur. Celui-ci serait d'application pour tout le reste de l'Italie.

L'Italie est le pays le plus durement touché par l'épidémie Covid 19 hors de Chine, où elle est apparue. Elle avait enregistré samedi soir près de 6.000 cas positifs et 233 morts.