Coronavirus: l'Italie encore un peu plus verrouillée, "toutes activités de production non essentielles" à l'arrêt

Le moteur ralentit, mais il n'est pas à l'arrêt : le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche l'arrêt de "toute activité de production" qui ne serait pas indispensable pour garantir l'approvisionnement de biens essentiels à la population et ceci jusqu'au 3 avril.

Le gouvernement a décidé de "fermer toute activité de production sur le territoire qui ne serait strictement nécessaire, cruciale et indispensable afin de nous garantir les biens et services essentiels", a-t-il dit dans une allocution officielle pour annoncer ce "pas supplémentaire" dans les mesures restrictives prises afin de tenter d'endiguer la pandémie provoquée par le coronavirus. Pour Giuseppe Conte, c'est "une décision pas facile", c'est "le défi le plus difficile de l'après-guerre. Unis, nous réussirons".

Magasins essentiels ouverts

Les pharmacies, parapharmacies, magasins d'alimentation, supermarchés, postes, banques et assurances restent ouverts, précise le Premier ministre italien. La production reste aussi active pour les médicaments. Les magasins de journaux et tabacs sont ouverts. Le Lotto et les paris sont mis immédiatement à l'arrêt.

"On ne peut pas cacher la réalité qui est chaque jour sous nos yeux. C'est la crise la plus grave traversée par le pays depuis la deuxième guerre mondiale", estime-t-il. "Les mesures adoptées demandent du temps avant de produire leurs effets. Nous devons continuer à respecter toutes ces règles avec patience et confiance. Elles sont sévères, je le sais, mais nous n'avons pas d'alternative. On doit résister, c'est le seul moyen de nous protéger ainsi que ceux que nous aimons".

Le "sacrifice de rester à la maison est minime par rapport à celui que font d'autres concitoyens, qui prennent beaucoup plus de risques", "médecins, infirmiers, forces de l'ordre, forces armées, employés des supermarchés, des pharmacies", a dit Giuseppe Conte.

L'Italie est le pays européen le plus touché par le Coronavirus : près de 5000 morts et près de 3000 personnes en soins intensifs.

►►► Lire aussi : coronavirus : le virus a tué plus de personnes en Italie qu'en Chine

►►► Retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus

►►► À lire aussi : Coronavirus: amendes, prison, que risque-t-on en Belgique et ailleurs en cas de non-respect des mesures ?