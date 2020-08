Coronavirus : l'Iran enregistre un record de nouveaux cas depuis plus de trois semaines

Coronavirus en Iran: une mosquée de Téhéran adopte le concept du "drive-in" pour ses offices... L'Iran a jugé jeudi la situation "relativement stable" concernant la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, annonçant 68 décès supplémentaires ainsi que plus de 1.000 nouvelles infections pour le quatrième jour consécutif. Depuis l'apparition mi-février des premiers cas de contagion au nouveau coronavirus, l'Iran est le pays de loin le plus touché par la pandémie au Proche et Moyen-Orient.