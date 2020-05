Coronavirus : l'Inde dépasse les 100.000 cas de contamination, le lendemain du début du déconfinement

L'Inde a dépassé les 100.000 cas de contamination au nouveau coronavirus ce mardi, au lendemain d'un nouvel assouplissement des mesures de confinement à l'échelle nationale dans le but de relancer l'économie.

L'Inde a enregistré au total 3163 décès liés au virus, dont 134 signalés au cours des dernières 24 heures, selon les données publiées par le ministère de la Santé. Plus de 39.000 patients sont par contre guéris.

Les zones les plus touchées

Les zones les plus touchées englobent le centre financier clé de Bombay, la capitale New Delhi, l'État du Tamil Nadu au sud et l'État du Gujarat à l'ouest.

Avec le nouvel assouplissement, les marchés locaux et les petites entreprises ont rouvert et les activités industrielles et de construction ont repris dans de nombreuses régions.

Les transports publics, y compris les pousse-pousse, ont également repris du service dans plusieurs grandes villes.