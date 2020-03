Coronavirus: l'Hexagone se barricade, les rues de la douce France à présent désertées (photos)

Les Français doivent "rester chez eux", a martelé mardi soir le Premier ministre, Edouard Philippe, lors d'une intervention depuis Matignon dans le journal télévisé de France 2, afin de limiter lui-même le plus possible les contacts extérieurs.

Les rues des villes et des campagnes de France sont désertes mercredi, au deuxième jour de mesures restrictives sans précédent pour faire "la guerre" au coronavirus , mettant la France et ses voisins européens à l'arrêt.

Quelque 100.000 policiers et gendarmes ont été déployés dans le pays pour faire respecter ces mesures.

L'ensemble de la population doit rester cloîtrée à la maison sous peine d'amendes, sauf pour se nourrir, se soigner ou travailler, en particulier les personnels de santé et les forces de l'ordre.

"Tous potentiellement porteurs"

Ces dispositions extrêmes visent à empêcher l'envolée des contaminations et la saturation des services d'urgence: mardi soir, 699 patients dans un état grave étaient en réanimation (contre 400 dimanche) sur un total de 2.579 malades hospitalisés, selon le bilan de la Direction générale de la Santé (DGS).

Le directeur, Jérôme Salomon, a annoncé un total de 175 décès (27 de plus que la veille) et de 7.730 personnes testées positives (1.000 nouveaux cas en 24 heures): "On est tous potentiellement porteurs", a-t-il souligné en insistant sur la nécessité d'éviter tout contact pour éviter de répandre le virus.

Face à la propagation exponentielle du coronavirus, toutes les personnes qui circulent doivent désormais être "en mesure de justifier leur déplacement", a rappelé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.