Coronavirus : l'Europe déplore plus de 120.000 morts et près de 1,4 millions de cas

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a tué plus de 120.000 personnes en Europe, dont les trois quarts en Italie, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce samedi à 13h00.

Avec un total de 120.140 morts (pour 1.344.172 cas confirmés), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19, qui a tué 197.303 personnes dans le monde. L'Italie (25.969) et l'Espagne (22.902) sont les pays européens les plus atteints, suivis de la France (22.245) et du Royaume-Uni (19.506).

Néanmoins, les courbes semblent s'aplanir et de nombreux Etats envisagent le déconfinement. La Belgique a annoncé sa stratégie de déconfinement ce vendredi.

