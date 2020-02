Coronavirus: l'avion transportant neuf Belges a décollé de Wuhan

L'avion qui doit rapatrier des Européens de la ville chinoise de Wuhan, dans la province de Hubei, a décollé dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30. Il doit rejoindre Istres en France avant de gagner Melsbroek dans la soirée, a fait savoir le ministère néerlandais des Affaires étrangères.

Neuf Belges, et trois accompagnants n'ayant pas la nationalité belge, figurent parmi les passagers. La ville de Wuhan (centre-est) est considérée comme le berceau de l'épidémie coronavirus. Quelque 300 personnes sont décédées et 14.000 contaminées.

Comme nous l'expliquions cette semaine, ces Belges devront passer 14 jours en quarantaine et cela afin de se conformer aux dernières directives de l’organisation mondiale de la santé. A leur arrivée à l’aéroport militaire de Melsbroek, ces personnes seront directement emmenées à l’hôpital militaire de Neder-over-Heembeek, dans le Nord de la Région bruxelloise, et mis à l’isolement.

Concrètement, les patients belges ne pourront pas recevoir de visite pendant ces 14 jours et les médecins et infirmier.e.s​​​​ qui s’occuperont d’eux devront systématiquement porter un masque. Les patients ne seront pas non plus "enfermés" dans leur chambre, mais leurs déplacements seront limités au service dans lequel ils se trouvent. Ils auront notamment accès à une librairie, une terrasse, un salon commun et un espace fitness.

Cette mise en quarantaine est obligatoire, elle faisait partie des conditions que devaient accepter les Belges pour pouvoir être rapatriés.

Transfert à Saint-Pierre pour les cas positifs

Si durant la quarantaine, une personne présente des symptômes et est testée positive au coronavirus, elle sera emmenée et soignée à l’hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, désigné centre de référence pour le coronavirus. A Saint-Pierre, tout le monde est prêt comme l’explique la ministre de la santé Maggie De Block (Open VLD).

"On a pris toutes les mesures et on est prêt avec notre procédure", explique la ministre du gouvernement fédéral en affaires courantes. "On a déjà eu entre 15 et 20 personnes malades testées pour le coronavirus mais qui, au final, étaient négatives. Le risque est réel d’avoir une personne atteinte de la maladie mais on est vraiment prêt. Les faux cas nous ont permis d’exercer nos procédures."

La ministre rappelle également que si ce coronavirus est plus contagieux que la grippe hivernale, il reste moins dangereux que celle-ci.

Les personnes rapatriées qui n’ont présenté aucun symptôme après 14 jours de quarantaine pourront enfin rentrer chez elles.