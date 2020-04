Coronavirus : l'amour au-delà des frontières

Et cette frontière elle a tout son importance pour Kartsen et Inga. Il a 89 ans et vit du côté allemand, elle en a 85 et est danoise. Malgré leurs âges respectifs, malgré la distance, malgré l’épidémie, ils ne manqueraient leurs rendez-vous pour rien au monde. "Il n’y a pas à tourner autour du pot… L’amour est au-delà, on ne peut rien y faire. Elle ne parvient pas à dormir, je ne parviens pas à dormir parce qu’elle n’est pas à mes côtés. C’est vraiment incroyable de se voir au moins une fois chaque jour de cette manière. On ne peut pas se faire de câlins, ou s’embrasser mais elle est là et on peut parler, se donner des nouvelles" raconte Kartsen Tueschsen Hansen. Assis sur sa chaise pliable, d’un côté de la frontière.

Qu’est-ce qu’on attend ?

Ils se retrouvent chaque jour, chacun de son côté de la frontière. Parce que l’amour est le plus fort. Un pique-nique ou une petite discussion, peu importe, l’important c’est de passer du temps ensemble. Le fait que la frontière soit fermée à cause de l’épidémie n’est pas un problème insurmontable pour les amoureux. Tous les deux veufs, ils se sont rencontrés il y a deux ans. Rapidement, ils se sont dit, qu’est-ce qu’on attend ? "Elle vient en voiture avec ses chaises longues dans le coffre, il vient avec son vélo. Un petit coucou, ils se saluent avant de s’asseoir chacun d’un côté de la barrière qui sert de frontière partageant quelques biscuits et un peu de schnaps." Ces moments de partage, de rencontre, même s’ils sont complètement chamboulés, Inga et Kartsen ne les rateraient pour rien au monde Inga Rasmussen, danoise, amoureuse de 85 ans.

"C’est difficile, quand elle me manque, je l’appelle 3 fois par jour. Le soir, elle m’envoie un bisou de bonne nuit par téléphone "raconte Kartsen.

On dort ensemble tous les soirs normalement. Mais depuis l’épidémie, on ne peut plus. Alors on se voit chaque jour pendant 2 heures. On va y arriver sur le long terme, mais il faut aussi que nous soyons intelligents, c’est pour cela que l’on ne s’embrasse pas ou que l’on ne se caresse plus.

Cela fait deux semaines que la frontière entre les deux pays est fermée, et ce couple amoureux accepte sans mal de ne pas s’embrasser… Pour l’instant "Je ne ferai rien de ce qui est interdit. La santé d’abord. C’est aussi ce que les médias disent. On n’est pas fous, oui peut-être un petit peu mais la santé en premier. Elle porte un masque sur le visage, j’ai des gants et je me lave toujours les mains. On se retrouvera bientôt." conclut Kartsen.

Elle lui demande ce qu’il a apporté aujourd’hui ? Du vin rouge, comme souvent.

Je ne ferai rien de ce qui est interdit. A santé d’abord. C’est aussi ce que les médias disent. On n’est pas fous, oui peut-être un petit peu mais la santé en premier. Elle porte un masque sur le visage, j’ai des gants et je me lave toujours les mains. On se retrouvera bientôt.