Coronavirus : l'Allemagne va prendre en charge des malades d'Italie

Six malades infectés par le nouveau coronavirus en Italie vont être pris en charge dans des hôpitaux allemands, a annoncé lundi le dirigeant de la région de Saxe alors que l’Allemagne accueille déjà des malades venus de France.

"C’est, je crois, un signe très, très important que nous nous soutenons et que nous aidons aussi les autres quand nous pouvons le faire", a indiqué le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, lors d’un briefing à la presse.

Ces six patients dont l’état n’a pas été précisé vont être transportés par avion vers des établissements hospitaliers de Dresde et de Leipzig, les deux villes les plus importantes de cet Etat régional de l’ex-RDA.

Une demande du gouvernement italien

Michael Kretschmer a précisé qu’il répondait à une demande du gouvernement italien. "Nous avons discuté avec des médecins qui nous ont dit qu’ils avaient les capacités" de prendre en charge ces patients alors que le nombre de morts a dépassé les 6000 en Italie.

►►► Lire aussi : coronavirus en Italie : reportage exclusif au cœur de Bergame, la ville martyre qui ne compte plus ses morts

Le dirigeant conservateur n’a pas précisé quand ces malades arriveraient en Allemagne.

Durant le week-end, trois autres régions allemandes, proches de la frontière française, avaient annoncé la prise en charge de malades infectés en France, notamment dans le Grand Est, particulièrement frappé par la pandémie.

►►► Retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus

En Allemagne, selon l’institut de veille sanitaire RKI, quelque 22.700 personnes ont contracté le virus, qui a fait 86 morts.