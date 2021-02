Coronavirus: l'Allemagne va généraliser les tests gratuits et auto-tests à un euro

L’Allemagne et l’Autriche passent aux masques FFP2 - C'est vous qui le dites - 19/01/2021 L’Allemagne et l’Autriche viennent d’imposer l’utilisation d’un masque FFP2 dans certains lieux comme les transports en commun ou les magasins. Chez nous, plusieurs experts font la même recommandation en raison de la diffusion plus rapide du variant britannique du virus ainsi que le manque d’entretien des masques en tissu ou la mauvaise utilisation des masques chirurgicaux. Êtes-vous prêts à passer au FFP2 dans certains lieux ?