Coronavirus : l'Allemagne prolonge son confinement jusqu'au 31 janvier

L’Allemagne va prolonger jusqu'au 31 janvier les limitations des déplacements et la fermeture des écoles : la chancelière Angela Merkel et les 16 Etats-régions viennent de le décider ce mardi en visioconférence. Par ailleurs, les membres d'un même foyer ne devraient plus être autorisés à

rencontrer qu'une seule personne supplémentaire.

Les commerces – à l’exception des magasins d’alimentation -, restaurants, bars et lieux culturels devraient ainsi garder portes closes dans les semaines à venir. Les écoles elles aussi devraient rester majoritairement fermées.

Le pays passait pour le bon élève européen, mais il est fortement touché par la seconde vague, surtout à l’Est. Le seuil des 1000 décès quotidiens a été franchi pour la première fois le 30 décembre, et quelque 1,775 million de cas ont été au total recensés depuis le début de la pandémie, qui a fait plus de 34.000 morts.

Mme Merkel, dont la popularité reste très élevée à moins d’un an de son départ de la chancellerie, n’a pas été en mesure au début de l’automne d’imposer des mesures plus strictes à des régions inquiètes de la perte d’activité économique. Et la gestion de la deuxième vague est désormais critiquée par la presse, comme le quotidien Die Welt, qui parle d’un "grand échec".

Le quotidien Bild, le plus lu d’Allemagne, fustige de son côté la stratégie de vaccination du gouvernement, accusé d’avoir privilégié le seul produit élaboré par Pfizer en alliance avec l’allemand BioNTech, au détriment du vaccin américain Moderna.

