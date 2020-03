Coronavirus: l'Allemagne prend le pli de la stratégie sud-coréenne (et ça semble fonctionner)

Allemagne : plus de cas mais moins de décès, pourquoi ? - JT 19h30 - 27/03/2020 On va s'intéresser à la situation en Allemagne. Le taux de mortalité lié au coronavirus est d'à peine 0,5 %. C'est l'un des plus faibles du monde. Concrètement, ça veut dire qu'il y a autant de contaminés qu'ailleurs mais beaucoup moins de patients décèdent. On va tenter de comprendre pourquoi. La première raison, c'est l'usage massif de tests de dépistage, apparemment.