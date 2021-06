Coronavirus : l'Allemagne interdit presque toutes les arrivées du Portugal et de Russie

L'Allemagne a ajouté vendredi le Portugal et la Russie à sa liste des pays "à variant", ce qui interdit pratiquement toutes les arrivées en provenance de ces deux États.

À partir de mardi, seuls les citoyens allemands ou les résidents permanents en Allemagne seront autorisés à entrer sur le territoire en provenance de ces deux pays, les entreprises de transport ferré, aérien, routier ou maritime ayant interdiction d'acheminer d'autres types de passagers. Les personnes admises en Allemagne seront contraintes de respecter une quarantaine de deux semaines, même avec un test négatif. Portugal et Russie enregistrent une forte hausse des cas de contaminations au variant Delta du coronavirus, initialement apparu en Inde et nettement plus transmissible. Quatorze pays figuraient déjà dans la catégorie à haut risque, dont la Grande-Bretagne, l'Inde ou encore le Brésil.