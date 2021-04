Coronavirus : Johnson & Johnson garantit la livraison de 200 millions de vaccins à l’UE

L’entreprise pharmaceutique américaine Johnson & Johnson maintient son engagement de livrer les 200 millions de vaccins contre le coronavirus de Janssen pour cette année à l’Union européenne ainsi qu’à la Norvège et à l’Islande.

Le centre de Leyde, aux Pays-Bas, fait référence à une communication que le siège a envoyée dans la nuit de mercredi à jeudi.

L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration (FDA) a fait fermer une usine dans la ville de Baltimore, dans l’État du Maryland aux Etats-Unis, où étaient fabriquées les matières premières du vaccin de Janssen.

Problèmes d’hygiène et personnel mal formé

Un rapport montre qu’il y avait des problèmes, entre autres, d’hygiène dans le bâtiment et que du personnel mal formé y travaillait.

Selon la FDA, il pourrait s’écouler des mois avant que tous les problèmes du site ne soient résolus. Johnson & Johnson affirme qu’elle répond aux critiques "immédiatement et complètement" et travaille 24 heures sur 24 pour améliorer et optimiser les capacités de production.