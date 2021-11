Coronavirus : Guterres demande un "plan de vaccination mondial"

"Seul un plan de vaccination mondial peut mettre fin à une pandémie mondiale et à une situation injuste et immorale", a affirmé mardi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui milite depuis des mois pour une réponse coordonnée et égalitaire de la communauté internationale.

"Malgré le développement de vaccins efficaces en un temps record, il y a eu plus de décès en 2021 qu’en 2020" et "la pandémie continue de faire des ravages, dans les pays développés et les pays en développement", a relevé le chef de l’ONU en ouverture d’une réunion annuelle, tenue virtuellement, des ministres des Affaires étrangères du Groupe des 77 et de la Chine.

"Chaque personne, partout dans le monde, doit avoir accès aux vaccins, aux tests et aux traitements contre le Covid-19", a insisté Antonio Guterres.

"L’ensemble du système des Nations unies soutient la stratégie de vaccination contre le Covid-19 définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont l’objectif est de vacciner 40% de la population de chaque pays d’ici la fin de cette année et 70% d’ici le milieu de l’année prochaine", a-t-il précisé.

Selon l’ONU, seuls 12 pays à revenus moyens, 27 à revenus supérieurs et 71 pays à très haut niveau de revenus ont atteint la barre des 40% de personnes vaccinées. Aucun pays classé dans la catégorie à faible revenu n’a atteint ce seuil.

Au 25 novembre, 3,2 milliards de personnes ont été complètement vaccinées et 4,15 milliards ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid, selon l’ONU.