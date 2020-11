Coronavirus : face à la crise sanitaire, l'exécutif français propose un report des élections régionales à juin

Face aux incertitudes liées à la crise sanitaire, l’exécutif français va proposer au Parlement le report des élections régionales et départementales en France de mars à juin 2021, comme préconisé dans un rapport rendu public vendredi.

essayer de trouver un équilibre entre l’exigence sanitaire et l’exigence démocratique

"Après avoir saisi les partis politiques et les groupes parlementaires du scénario proposé", le Premier ministre Jean Castex "déposera au Parlement dans les toutes prochaines semaines un projet de loi proposant ce nouveau calendrier électoral et les conditions d’organisation de ces scrutins, sur la base des propositions" de ce rapport, ont indiqué les bureaux du Premier ministre dans un communiqué.

L’exécutif français avait commandé ce rapport pour tenter d’obtenir "la plus large adhésion possible", dixit les bureaux du Premier ministre, après la cacophonie ayant entouré la tenue des deux tours des élections municipales en mars et juin derniers.

"Tout le rapport a été d’essayer de trouver un équilibre entre l’exigence sanitaire et l’exigence démocratique", a expliqué Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel français et auteur de ce rapport.

Une décision très rare

Selon M. Debré, "le problème ce n’est pas le scrutin, le problème c’est la campagne" électorale, compliquée par le confinement et les mesures de distanciation imposées par la lutte contre le virus, alors que l’état d’urgence sanitaire en France courra au moins jusqu’au 16 février.

Le report d’une élection est une décision extrêmement rare sous la Ve République. Le dernier précédent est le report du deuxième tour des élections municipales, du 22 mars au 28 juin, en raison de la pandémie de Covid-19.

Le vote par correspondance, supprimé en 1975 notamment en raison de "fraudes massives", a trouvé de nouveaux défenseurs ces derniers jours dans le monde politique français, mais le gouvernement paraît partagé sur la question.