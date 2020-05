Coronavirus et scrutin en Pologne : le maire de Varsovie, nouveau candidat d'opposition à la présidentielle

Pologne : une manifestation d'extrême droite - JT 19h30 - 11/11/2019 En Pologne, des dizaines de milliers de citoyens ont participé à ce qu'ils appellent "une marche de l'indépendance". Ils sont tous guidés par l'extrême droite. Cela fait 10 ans que pareil cortège est organisé. Mais chaque année, il est plus dense. Et je vous rappelle qu'en octobre dernier, une alliance de droite radicale, europhobe, nationaliste et anti-système a fait son entrée au Parlement polonais.