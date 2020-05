Coronavirus et pénurie alimentaire : quelque 700.000 enfants italiens ne mangeraient pas à leur faim

États-Unis : vers une pénurie de viande ? - JT 19h30 - 29/04/2020 Les Etats-Unis craignent une possible pénurie de viande dans les prochaines semaines. Des abattoirs ferment en série. Entre 5.000 et 6.500 employés du secteurs ont contracté le virus et 20 en sont morts. Conséquence, c'est toute la chaîne de production qui est affectée, les éleveurs également. Donald Trump est à nouveau sorti du bois.