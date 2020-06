Coronavirus et déconfinement : la pollution en Europe n'est pas encore en hausse (Copernicus)

Coronavirus : la pollution chute en Chine et en Italie - JT 19h30 - 11/03/2020 Quelques clichés qui dévoilent une chute spectaculaire de polluants. Au dessus de la Chine, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer, et au dessus du Nord de l'italie aussi. La raison, elle est évidente : c'est l'arrêt de l'activité économique pour cause de Coronavirus.