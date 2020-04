Coronavirus et confinement: pourra-t-on partir en vacances cet été ?

L’Italie, pays d’Europe le plus touché par le coronavirus, est en quarantaine depuis le 9 mars. Ses frontières sont fermées. On ne peut ni y entrer, ni en sortir.

A l'heure où plusieurs pays européens débutent une phase de déconfinement , la question est sur toutes les lèvres: pourra-t-on voyager en Europe cet été ? Si non, sera-t-il possible de se déplacer en Belgique ? Eléments de réponses.

Autriche :

L’Autriche pourrait, elle, mettre en place des accords de circulation bilatéraux "avec des pays qui maintiennent la pandémie de nouveau coronavirus sous contrôle", a indiqué ce dimanche la ministre du Tourisme Elisabeth Koestinger.

"La liberté de voyager restera restreinte dans les prochains mois. Mais, si les pays gèrent bien la situation, comme l’Allemagne, il y a une réelle possibilité d’accords", a-t-elle expliqué.

D’ici la fin du mois, le gouvernement doit avoir préparé une feuille de route pour rouvrir progressivement ses restaurants et autres établissements touristiques.

Est-ce qu’on pourra voyager en Belgique ?

Si les frontières restent fermées, nous serons nombreux à vouloir profiter de la fraîcheur des Ardennes ou de l’air vivifiant de la mer du Nord. Des afflux sans précédent qu’il faudra gérer.

" Il faut privilégier ses vacances en Wallonie"

Le gouvernement wallon étudie plusieurs pistes depuis quelques jours pour relancer le tourisme.

"Les pertes de chiffres d’affaires sur les dépenses du tourisme se montent à 82 millions en mars et 89 millions en avril", déclaré la ministre en charge du tourisme Valérie De Bue, au quotidien l’Echo ce samedi.

Pour éviter une catastrophe, la ministre vient de mettre sur pied un groupe de travail qui se réunit deux fois par semaine. On y trouve notamment les représentants du commissariat général au tourisme. "On doit limiter la casse et sauver ce qui peut être sauvé. Les campagnes de promotion du tourisme doivent être revues car on va s’adresser à des touristes de proximité. Compte tenu de l’incertitude et des conditions sanitaires, les Belges vont vouloir rester dans leur pays et consommer local", explique la ministre.

Un "strandpas" à la mer ?

Du côté de la cote, on réfléchit aussi à l’été. Le 16 avril, Bart Tommelein le bourgmestre d’Ostende (Open VLD) a lancé une idée qui n’est pas passée inaperçue : instaurer un "strandpas", un pass pour la plage, qui serait réservé prioritairement aux Ostendais (es) pour éviter le surpeuplement.