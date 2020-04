Coronavirus en Turquie: Erdogan annonce un couvre-feu dans 31 provinces pour le Ramadan

Le président turc a annoncé lundi un confinement strict de quatre jours dans 31 villes et provinces du pays, dès la veille du Ramadan, afin d'éviter la propagation du nouveau coronavirus.

Recep Tayyip Erdogan a déclaré dans un message diffusé à la télévision qu'un couvre-feu entrerait en vigueur à minuit le 23 avril (23h00 HB), un jour férié dans le pays, et se prolongerait jusqu'au 26 avril, même heure. Le mois du Ramadan doit débuter le 24 avril.

►►► Lire aussi : Non, le Ramadan ne sera pas reporté ou annulé à cause du coronavirus

Erdogan n'a pas déclaré de confinement strict à l'échelle nationale. Le premier cas positif dans le pays a été enregistré le 11 mars dernier. Selon le ministère de la Santé, en date de dimanche, le nombre de décès atteignait 2017 et 86.306 cas avaient été confirmés.

Seules les personnes de plus de 65 ans et de moins de 20 ans ont été priées de rester chez elles, afin de garder active la force de travail et maintenir l'économie.

Les espaces publics et les lieux de divertissement sont fermés et les voyages à l'intérieur du pays et internationaux ont été suspendus. Le couvre-feu dans les 31 provinces et villes, dont Istanbul et Ankara, avait été mis en place lors des deux derniers week-ends.