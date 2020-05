Coronavirus en Tunisie: mosquées, cafés, hôtels et restaurants rouvriront le 4 juin

Les autorités tunisiennes ont décidé de rouvrir le 4 juin les mosquées et tous les lieux de culte ainsi que les cafés, les restaurants et les hôtels, après plus de deux mois de fermeture en raison de la pandémie.

Les ministres des Grands projets Lobna Jeribi, de l'Intérieur Hichem Mechichi et des Affaires religieuses Ahmed Adhoum ont ajouté que cette date pourrait être modifiée en cas de reprise de l'épidémie de coronavirus en Tunisie.

Hôtels et restaurants, fermés depuis le 22 mars, rouvriront à 50% de leur capacité d'accueil. Un protocole sanitaire est en cours de finalisation pour détailler les mesures de prévention dans les établissements touristiques.

Contrôles sécuritaires renforcés ce week-end pour l'Aïd el-Fitr

La levée de toutes les mesures de confinement est prévue le 14 juin. Les déplacements entre les gouvernorats restent interdits, et des contrôles sécuritaires seront renforcés ce week-end pour l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois du ramadan et qui se traduit habituellement par des retrouvailles familiales. Les écoles restent fermées jusqu'en septembre: seuls les cours de préparation au bac reprendront fin mai pour un mois. Crèche et garderies rouvriront également fin mai.

Depuis début mars, quelque 1.045 malades de coronavirus ont été officiellement déclarés dont 47 morts.