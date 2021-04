Coronavirus : en Thaïlande, jusqu’ici épargnée, le nombre de cas augmente rapidement et l’inquiétude en cette période de fête, gagne du terrain

Le Bangkok Post l’annonce ce lundi : le gouvernement thaïlandais a signalé 985 nouveaux cas de Covid-19, un nouveau record quotidien depuis le début de la pandémie, portant le total cumulé à 33.610.

Des chiffres qui peuvent sembler dérisoires, en regard de la pandémie mondiale, mais qui inquiètent sérieusement, dans ce pays de plus de 69 millions d’habitants, barricadé depuis l’an dernier et qui subit depuis une crise économique importante, le secteur touristique représentant quelque 15% de son PIB. En 2019, la Thaïlande accueillait encore 39,8 millions de touristes, une année record, avec plus de 11 millions de touristes chinois.

Coup d’arrêt brutal

Le coup d’arrêt a été brutal, et cela dès le premier cas de coronavirus en Thaïlande identifié, le 13 janvier 2020, sur une touriste chinoise de Wuhan qui avait été scannée le 8 janvier à l’aéroport de Bangkok. Dès le 3 janvier 2020, trois jours après l’annonce officielle à Wuhan, les autorités thaïlandaises décidaient de faire passer un test à toutes les personnes en provenance de Chine.

Dans la foulée, elles exigeaient que tous les touristes chinois présentent un certificat médical attestant qu’ils ne présentaient pas de symptôme lié au coronavirus. Très vite, on a élargi les contrôles aux touristes venant d’autres pays où un foyer s’était déclaré. Cela, avec une mobilisation intense de la population pour détecter, et tracer toute personne malade et son entourage, a permis une évolution extrêmement lente de l’épidémie dans le pays.

En mars 2020, les déplacements entre les différentes provinces sont strictement limités, un couvre-feu est instauré, et les lieux de loisirs fermés ainsi que les commerces non essentiels. Les restaurants ne peuvent dès ce moment, plus travailler qu’en take-away.

Réouverture dès mai 2020

En mai, la réouverture s’organisait déjà : marchés et certains commerces, malls, salons de massages, cinémas… rouvrent les uns après les autres, avec des consignes strictes à respecter. Les lieux encore fermés, comme les bars ont eux rouvert leurs portes en juillet.

Les touristes ne se bousculent cependant pas au portillon : d’abord interdits de séjour s’ils viennent de zones à risques, ils peuvent petit à petit tenter de venir en Thaïlande, moyennant une quarantaine obligatoire et très stricte, dans des hôtels choisis par le gouvernement, pour un montant de minimum 2000 euros, à acquitter eux-mêmes et assorti de contraintes importantes pour circuler dans le pays. Plutôt décourageant.

Mais grâce à ces mesures, la Thaïlande a pu s’enorgueillir de n’avoir qu’une dizaine de nouveaux cas par jour pendant plusieurs mois.

Fin 2020, la remontée…

Les choses se compliquent suite à l’arrivée clandestine de Birmans, fin 2020. Quelques foyers apparaissent, rapidement circonscrits.

Mais en décembre, un foyer est repéré dans un marché de grande ampleur situé au sud de Bangkok Si la province est immédiatement isolée, la contamination est en route : on dénombre des cas dans 57 provinces du pays, 28 sont immédiatement classées zones rouges. À nouveau, les mesures drastiques permettent d’enrayer la progression de la maladie.

Accélération depuis ce début avril

En ce début avril, une nouvelle vague de contaminations locales s’est déclenchée à partir de lieux de vie nocturne de Bangkok d’abord, puis ceux d’autres provinces.

Et ce qui inquiète ici tout particulièrement, c’est que c’est le variant anglais qui est identifié, pour la première fois dans le pays, avec plusieurs centaines de nouveaux cas sur une même journée.

Inquiétude pour Songkran

Et ça tombe mal : du 13 au 15 avril, la Thaïlande fête son Nouvel An : Songkran, la fête de l’eau. L’occasion pour les Thaïlandais de se retrouver, et, surtout, de voyager à travers le pays. A Ayutthaya, l’ancienne capitale, située à 80 km de Bangkok, on a décidé de supprimer toutes les festivités.

Dans le Nord, du côté de Chiang Mai, où l’on avait enregistré 69 cas en tout depuis le début de la pandémie jusqu’au 31 mars, on est désormais à plus de 300 par jour. Et on dépiste, trace et confine.

Décourager les voyages, mais pas partout

Mais ce n’est pas partout le cas : Thomas Schaden, qui tient un restaurant avec son épouse sur l’île touristique de Samui est interpellé : "on a vraiment été épargné, ici ! A ce stade on parle de 2 cas sur l’île, officiellement. Officieusement, 4 à 8… Mais je constate qu’ils n’ont rien dit concernant les voyages à l’occasion de Songkran, et donc les gens voyagent !

Les hôtels, ici, qui étaient tombés très bas (bon nombre ont d’ailleurs dû fermer) enregistrent 60% de réservations, Bangkok Air qui n’avait plus que 4 vols quotidiens Bangkok-Samui, est à 20 vols par jour… Mais pas de tests prévus ! Alors, va-t-on perdre, du coup, tous les bénéfices de la stricte politique menée jusqu’ici, et qui a permis au pays d’échapper à la pandémie ? J’espère que non".

Projets de réouverture au tourisme compromis ?

Alors que la pandémie aurait déjà détruit 1,45 million d’emplois dans le secteur du tourisme, selon les dernières estimations de Tourism Council of Thailand (TCT), les autorités prévoyaient de tester à partir du 1er juillet un premier accueil de touristes sans quarantaine. Un projet pilote intitulé "boîte à sable", qui devait voir le jour à Phuket, l’un des endroits les plus touristiques.

Centré sur des pays où l’épidémie paraît sous contrôle, comme la Chine et Singapour, il prévoyait que les touristes, moyennant une preuve de vaccination, fassent l’objet, à leur arrivée, d’un test à charger sur une application permettant de les suivre. Dans les 7 premiers jours, ils n’auraient eu accès qu’à certains endroits définis, des zones où population et professionnels du tourisme auraient déjà reçu eux-mêmes un vaccin.

Si cela fonctionnait, on songeait à étendre l’expérience aux îles de Krabi, et Koh Samui, puis Chiang Mai et Bangkok. Ces projets risquent fort d’être retardés, si les contaminations devaient aller croissant.

Quant à la vaccination, elle suit (lentement) son cours. Depuis février, la Thaïlande a reçu 2 millions de doses du vaccin chinois Sinovac, à l’efficacité moindre. Une partie de ces doses devaient être réservées aux zones les plus touristiques du pays. Pour la seconde moitié de 2021, on attend 26 millions de doses d’AstraZeneca.