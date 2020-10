Coronavirus en Suisse : port du masque obligatoire pour endiguer un rebond

Le port du masque sera obligatoire dès lundi dans les lieux publics fermés dans toute la Suisse, a annoncé dimanche le gouvernement fédéral, parmi d’autres mesures pour tenter d’endiguer le bond inquiétant des cas de Covid-19.

"La forte augmentation du nombre de contaminations de ces derniers jours est inquiétante", note le Conseil fédéral dans un communiqué, qui précise qu’outre les masques, les rassemblements spontanés de plus de 15 personnes dans l’espace public seront interdits et que les manifestations privées de plus de 15 personnes seront également réglementées. Le gouvernement recommande aussi de recourir au télétravail.